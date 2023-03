Rochefort : un budget 2023 difficile à boucler pour la zone de police Lesse et Lhomme

Ainsi, on notera que les dépenses de personnel, qui représentent 89% du budget, ont augmenté de 12,74% par rapport à 2022. Ce poste atteint désormais quelque 6 223 889 €. On notera qu’outre l’indexation des salaires, cette augmentation des dépenses de personnel s’explique également par l’évolution barémique des agents ou encore celle des chèques-repas.

Toujours au rayon des augmentations, les dépenses de fonctionnement ne sont pas en reste avec une progression de 7,42%. Les dotations communales (+10%) et fédérales (+5,67%) se sont dès lors adaptées en conséquence pour une enveloppe totale d’un peu plus de 6 millions d’euros. Dans ce contexte difficile, l’équilibre a malgré tout pu être atteint par différents jeux d’écriture et un prélèvement sur le fonds ordinaire. Une mesure qu’il ne sera pas forcément possible de répéter pour tous les prochains budgets.

Le conseil a tout de même approuvé des investissements en 2023, notamment dans les deux commissariats (71 000 €), de même que dans l’achat de matériel informatique (36 700 €), de véhicules (105 000 €) ou encore de matériel technique(environ 20 000 €).

Personnel

La situation financière délicate ne se traduira pas par une diminution de la qualité du service rendu à la population. Le chef de corps f.f, Marc Mathieu entend bien y veiller. Le conseil a ainsi approuvé l’ouverture de deux nouveaux postes. En attendant, que ceux-ci soient pourvus, une solution a été trouvée avec d’autres zones, moyennant rétribution.

Focus-Wocodo

Deux nouveaux logiciels feront leur apparition dans l’arsenal des policiers. D’une part, Wocodo, qui facilitera le contrôle des domiciles, et Focus, d’autre part, une plate-forme opérationnelle utilisée comme seul canal pour remplir certaines obligations policières.

Reste maintenant à attendre qu’un nouveau chef de zone entre en fonction. On n'attendra plus des mois, paraît-il… Le dossier suit son cours.