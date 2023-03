Ciney: un boulevard urbain à l'avenue Schlögel d'ici 5 ans

Le coût des travaux pour ce dossier Feder est estimé à hauteur de 5 102 000 € et sera subsidié à 90% par l’Europe (40%) et la Région (50%). À échelle communale, cela représente donc une participation de 510 500€. "C’est la meilleure nouvelle reçue de ces dernières décennies à Ciney. Les fonds Feder, c’est la panacée !", exulte le bourgmestre Frédéric Deville. "Ici, on obtient un peu moins d’un tiers du panier qui était de 17 millions €." Ce dossier, c’est aussi une reconnaissance institutionnelle du potentiel cinacien.

Ciney, la ville du quart d’heure ?

Le boulevard se subdivise en plusieurs espaces adaptés à chaque type de mobilité. La voiture ne sera pas exclue mais ne prendra plus toute la place. Il y aura donc deux voies de circulation, une montante et une descendante, ainsi que deux pistes cyclo-piétonnes de part et d’autre du boulevard, bien délimitées pour que cyclistes et piétons aient chacun leur bande. Au centre s’intégrera une coulée verte pour séparer les deux voies de circulation. Inspirée (ou pas) de la célèbre balade parisienne de Bastille à Vincennes à laquelle Ciney n’a rien à envier. La coulée verte cinacienne accueillera des haies ou des hautes-tiges. Tout dépendra de la disposition des lieux car selon l’endroit, la largeur du domaine public varie entre 13 et 23 mètres. La partie dédiée aux véhicules mesurera 3,5 mètres. Bien sûr, il faut imaginer.

Grâce à ces aménagements, les élus souhaitent tendre vers une ville du quart d’heure, où la traversée à pied ou à vélo se fait sans encombre en moins de 15 minutes, où que l’on se trouve. Cet objectif, il est à mettre en perspective avec l’accroissement de la population cinacienne. "On part du principe que beaucoup pourraient se passer de la voiture. Dans le périmètre du boulevard, il y a déjà 1750 riverains qui habitent. Avec les futurs projets immobiliers ce sera encore bien plus. Ces personnes-là peuvent très facilement se déplacer à pied vers les écoles, les lieux de travail, les salles de sport, vhez le médecin, pour faire leurs courses. Aujourd’hui, ils ne le font pas forcément parce que ce n’est pas agréable de se promener rue Saint-Gilles ou avenue Schlögel", développe Anne Pirson, échevine en charge des Travaux.

L’extension du parc économique liée

Derrière cette volonté de tendre vers une mobilité plus active, l’extension du parc d’activité économique Condrolys, au croisement de la Nationale 4 et de la route Charlemagne, est à prendre en compte aussi. Le parc pourrait voir arriver une centaine de nouvelles entreprises et créer plus de mille nouveaux emplois. Intégrer le projet au reste de la ville était un point important dans le dossier.

Les travaux se dérouleront en trois phases. Le premier tronçon qui bénéficiera de ces travaux sera, en gros, l’avenue Schlögel, laquelle relie le centre-ville et le centre commercial de Biron. Elle occupe la moitié du budget, soit 2.595.000 €. Le deuxième tronçon se situe entre la rue de la Brasserie et le rond-point du cheval, près du Colruyt. Le troisième tronçon est compris entre le giratoire du cheval et le futur giratoire de Biron. Si les travaux se passent comme prévu, ils devraient durer deux ans.