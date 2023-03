L’annexe d’une villa part en fumée à Saint-Gérard

Lundi vers 21 h 45, un important incendie a complètement détruit l’annexe d’une imposante villa située rue des Huitième Dragon, à Saint-Gérard. Dès l’appel, lancé par les propriétaires, les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le lieutenant Vincent Fivet, se sont rendu sur les lieux avec deux autos-pompes, deux citernes ainsi qu’une auto-échelle. Le feu, bien développé, se trouvait dans la toiture. Il a été difficile à maîtriser par les hommes du feu qui ont eu besoin de plusieurs heures pour circonscrire complètement le foyer et éviter toute reprise de feu. Malgré tout, l’annexe est complètement sinistrée. Les causes du foyer semblent accidentelles et pourraient provenir d’un feu de cheminée qui a dégénéré. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations et a réglé la circulation sur la route reliant Fosses à Saint-Gérard.