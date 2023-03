Jusqu'à cinq ans de prison pour avoir poignardé un homme au Square Léopold en avril 2021

Seif, 28 ans, et Youssef, 29 ans, ont écopé de cinq ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir participé à une tentative de meurtre le 16 avril 2021 à Namur. Au départ, quatre agresseurs ont commis ces faits. Ils ont été condamnés. Mais seuls deux sont encore poursuivis en appel. Le jour des faits, vers 18 heures, un homme a traversé le square Léopold à Namur. Quatre hommes qui se trouvaient sur place lui ont demandé s’il avait de la drogue. L’homme n’étant pas du tout concerné par ce que les intéressés lui demandaient, a continué sa route. C’est alors que les agresseurs ont lancé un pavé dans sa direction ! Il n’a heureusement pas été touché, mais il n’a pas du tout apprécié cette agression. L’homme a alors saisi ce pavé et l’a relancé dans la direction des quatre suspects. Les agresseurs l’ont alors poursuivi. Les violents l’ont rattrapé et l’on violemment agressé. La victime ne s’imaginait pas subir un tel sort. En effet, les quatre agresseurs étaient lourdement armés ! Le premier transportait un Opinel et un couteau de cuisine. Le deuxième était armé d’une barre de fer de quarante centimètres, d’un hachoir de boucher. Il avait lui aussi un Opinel, tout comme le troisième individu qui avait également avec un couteau de cuisine. Le dernier était armé d’un couteau ! Un arsenal que l’on n’a heureusement pas l’habitude de voir sur des personnes. La victime a été rouée de coups de pied et de poing. Elle a aussi reçu deux coups de couteau, un dans le dos et l’autre à la poitrine. La victime a bien cru voir sa dernière heure arriver ! C’est un miracle qu’elle ne soit pas décédée à la suite des faits. Les secours sont rapidement intervenus pour lui venir en aide. Trois des suspects ont été identifiés grâce à des témoignages et aux images des caméras de vidéosurveillance. En instance, un prévenu a écopé de quarante mois de prison ferme et les deux autres ont écopé de 40 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. L’un d’eux a également écopé d’une peine d’un mois de prison pour se trouver en séjour illégal sur le territoire. Le parquet général a requis l’arrestation immédiate des condamnés. La cour a fait droit à cette demande.