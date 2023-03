"Ennemi public" : l’ultime saison de la série tournée en partie en province de Namur

Cette saison 3 a bien failli ne jamais sortir. Quatre années se sont écoulées depuis la diffusion de la saison 2. C’est énorme. On s’est demandé: Est-ce que les gens vont attendre aussi longtemps ou être lassés ? On a été fort inquiets, un peu dans l’expectative. Mais les échos qu’on a de personnes qui sont en train de revoir la saison 1 ou la 2 sont bons. Ce qui laisse augurer de bonnes choses pour cette saison finale. On a l’impression qu’il y a une vraie attente malgré toutes ces années passées. De notre côté, on est arrivé au bout, malgré les difficultés. On a réussi à boucler et à refermer ce projet. On est fier de se dire qu’on l’a fait. D’autant que c’était le rêve des réalisateurs.

À quoi doit-on s’attendre ?

Ce n’est pas une saison en plus, mais une saison où tout se résout, où on comprend le pourquoi, le comment de tout ce qui avait été construit dans l’intrigue. On découvre aussi une autre facette de Béranger. On a beaucoup travaillé sur le personnage. On verra comment le public va recevoir cela. Le tournage a été passionnant.

Vous avez à nouveau tourné à Alle-sur Semois.

Vresse, c’est vraiment une région magnifique. Ce qui change cette fois, c’est qu’on a tourné plutôt au printemps, début de l’été. Lors des deux premières saisons, on avait tourné en hiver. C’était froid, humide, brumeux. Ce n’était pas du tout la même atmosphère. On a redécouvert la région sous le soleil. Ce qui était très important pour cette saison finale. Ça donne une tout autre image, lumineuse. On a eu un réel plaisir à boire un petit verre en terrasse et à tourner aussi évidemment.

Comment se sont passés les jours de tournage ?

On a tourné une dizaine de jours à Vresse et dans les environs. Les forêts sont magnifiques là-bas. Et les gens sont accueillants. Quand on allait boire un verre au bistrot le soir, c’était formidable. J’ai notamment fait plusieurs fêtes mémorables avec Philippe Jeusette (NDLR: qui incarnait Patrick Stassart, le tenancier de l’auberge). Il a terminé le tournage avant qu’arrive ce qui est arrivé (NDLR: l’acteur a succombé à une crise cardiaque en août dernier). C’est une perte terrible. Et c’était terrible pour le réalisateur de monter la série après ça.

La diffusion sera un bel hommage.

Ce sera un adieu terrible, car il avait une belle partition à jouer. On le montre sous un autre jour et c’est très, très beau. Il était très heureux sur le tournage, très heureux de sa partition. Mais le show must go on, c’est comme ça.

Vous avez tourné à nouveau dans les mêmes établissements, à Alle-sur-Semois ?

On est retourné un peu à la supérette, chez le boulanger. Les cafés, on les a surtout faits après (rires). Quand on a passé une journée pleine de tension, de stress, le soir, on a besoin de rigoler un peu et de se changer les idées. Une grande fête, qui fait partie du scénario celle-là (rires), a été tournée sur la place du village. Des habitants sont venus faire de la figuration. Ils étaient formidables. C’est une région formidable, avec des gens formidables.

Vraiment ?

C’est la juste vérité. Ce n’est pas toujours comme ça. Parfois, ailleurs, pour un jour de tournage, on a eu de l’animosité. Ici, on bloquait les routes, et il n’y avait aucun problème.

On va donc retrouver ce regard sombre…

C’est ce qui a très bien marché dans la première saison, le trouble que le personnage de Béranger peut amener. Il est monstrueux. Et malgré tout, les gens me disent qu’ils sont embêtés, qu’ils gardent une certaine sympathie pour lui. Dans la saison 3, on va voir comment il va évoluer. Le challenge ici, c’est de parvenir à faire entrer le spectateur dans sa tête et son intimité.

Cette saison finale terminée, vous allez pouvoir passer à autre chose.

Ennemi public, je suis dessus depuis 2014. J’ai fait le pilote (épisode zéro) avant que la RTBF ne donne son autorisation pour faire la saison 1, puis la 2, puis la 3. Je ne suis pas mécontent de fermer le tiroir Béranger. Car le public, les réalisateurs, me mettent là-dedans. Mais je ne suis pas qu’un psychopathe qui fait peur avec des yeux incroyables. Je peux faire autre chose. Je suis content de l’avoir fait, j’ai appris énormément avec lui, avec Ennemi public, mais j’ai terminé avec lui. Je suis prêt maintenant à tenir le rôle d’un gentil monsieur qui adore les enfants (rires).

L’ultime saison de 6 épisodes d’une heure est à découvrir tous les dimanches à 20h50 (deux épisodes chaque soir) à partir du 12 mars sur La Une (RTBF).