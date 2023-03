Dinant : le commerce en difficulté à cause d’Internet ? "Je n’ai encore jamais acheté mon saucisson sur Amazon"

Un plan est imaginé en trois phases. À commencer par une étude donc. Elle devrait fournir une série d’enseignements et de pistes concrètes à suivre. Des "fiches actions" devraient en sortir. Elles serviront de ligne directrice permettant la mise en place de nouvelles activités. Enfin, il est prévu de démarcher de nouvelles enseignes qui correspondraient à la réalité dinantaise, en les convainquant des atouts de la Ville.

Ce nouveau plan de relance, si personne dans les faits parmi les élus ne compte s’y opposer, est bien trop tardif pour beaucoup. "On avait eu une commission fin de l’année dernière. On n’a eu aucune nouvelle, regrette Marie-Christine Vermer, conseillère de la majorité (ID !). Ce qui me fait peur, c’est le timing. Car là, c’est encore une saison de perdue. On va discuter, faire de belles synthèses, mais concrètement, c’est bulle."

"Plus que vital"

La conseillère Vermer ne comprend pas le manque de réactivité de l’échevin socialiste du Commerce. " Les efforts, vu la situation, devraient se concentrer là-dessus. Ça devient plus que vital ! " Christophe Tumerelle, conseiller de l’opposition (LDB) soutient ces propos. " Si j’entends bien les délais, rien ne se fera avant un an et demi. Le manque de réactivité face à la chute des commerces qui s’est accélérée de façon dramatique est à l’image de l’échevinat chaotique du Commerce depuis 2018. Il y a un réel problème de fond." Une attaque que n’apprécie pas l’échevin Stéphane Weynant (ID !). " Il faut cesser les coups bas, en dessous de la ceinture", lâche-t-il avant d’ajouter qu’il serait également intéressant de développer le secteur tertiaire. " Qui permettrait de diminuer le nombre de vitrines ."

L’échevin Robert Closset (DA) met le doigt sur le "problème" lié aux achats sur Internet. Marie-Christine Vermer réagit: "Tout le monde sait qu’Internet, c’est une concurrence épouvantable . Mais on ne va pas acheter son steak sur Internet. Je n’ai encore jamais acheté mon saucisson sur Amazon." Sous-entendu: il y a des commerces de proximité qui restent incontournables. Il faut agir. "B ientôt, il n’y aura plus qu’une seule boucherie à Dinant. Cela ne fait pas rire les gens. Et cela fait partie de la qualité de l’habitat. Je veux bien des grands projets, avec des cahiers des charges. Mais il y a des solutions de proximité à trouver. Il ne faut pas tout mettre sur le dos d’Internet."

Elle souhaiterait aussi qu’on creuse des pistes au niveau des commerces équitables et du "seconde main", qui ont la cote.

En réponse à ces attaques, l’échevin du Commerce, Alain Rinchard, rappelle les difficultés liées aux crises successives. Il explique aussi avoir suivi la proposition d’un élu (Niels Adnet): il a rencontré les responsables de la section boucherie de l’IFAPME.

Oui mais quid ? demande Marie-Christine Vermer. "Qu’est-ce qui en est sorti ? C’est ça qu’on veut savoir. Ce qu’on nous fait voter, c’est bien, Mais on parle d’octobre 2023. Moi, ce que je veux, c’est mettre en place des petites choses qui ont un impact pour cette saison-ci." Elle réclame une commission avec l’ADL (Agence de développement local) au plus vite.

Le conseiller ID ! Omer Laloux conclut, avec sagesse: "On a dans le centre-ville des ASBL dynamiques qui essaient de relancer l’activité économique. Est-ce qu’on ne les soutiendrait pas un petit peu ?" Voilà un début de piste. Concrète et immédiate.