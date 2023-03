Gaspillage énergétique: XR fait passer le message sur les vitrines des commerces à Namur

Dans leur communication, les militants font écho au règlement communal en vigueur depuis le 1er décembre et destiné à lutter contre le gaspillage. Le texte oblige les commerces à rester portes closes lorsque le chauffage fonctionne et à éteindre les lumières durant les heures de fermeture. "Si la majorité des commerçants s’est bien conformée au nouveau règlement, force est de constater qu’il reste encore quelques irréductibles moins scrupuleux en matière de gaspillage énergétique, a expliqué Lionel, l’un des participants à l’action namuroise. Afin de leur rappeler le nouveau règlement, nous avons placardé des affiches sur les devantures des enseignes qui laissaient encore leurs vitrines et enseignes allumées pendant la nuit et des derniers commerces dont les gérants laissent les portes ouvertes en journée. Nous ne comprenons pas ce manque d’adaptation alors que la perte énergétique que cela génère équivaut à la consommation électrique annuelle de plus de trois ménages belges."

XR invite encore les enseignes commerciales à adopter des portes automatiques coulissantes "Une étude menée aux Pays-Bas a montré que cette solution permettait de réduire de près de 43% la consommation liée au chauffage, écrit le collectif. D’autres effets positifs ont également été remarqués tels qu’un meilleur confort pour le personnel et les clients, une satisfaction plus importante de la clientèle suite la prise de conscience des efforts faits par le magasin pour réduire son impact sur les émissions de CO2 et une diminution du vol."