Dinant: le jazz va s'installer dans un club

L’organisation ? Elle tient à quelques bénévoles, réunis au sein de l’ASBL "D’Jazz". Créée en 2015, elle est présidée par Jean-Claude Laloux. Mais le festival, lui, existe depuis 1998, grâce à une sacrée dose d’enthousiasme et de passion. Sans base, dixit Jean-Claude Laloux, "on était à gauche ou à droite, on se réunissait au castel de Pont-à-Lesse ou à la salle communautaire de Gemechenne. On cherchait un endroit". Le président de l’ASBL parle déjà au passé, car c’est presque fait, il y aura un club de jazz à Dinant, et pas que pour des réunions, loin de là. On pourra y stocker et y mettre en valeur des tas d’archives, il y aura une scène, un bar. Pourquoi pas y donner des cours ? Durant le festival annuel, on y trouvera aussi l’espace VIP, on y fera des jam-sessions, on y organisera le concours des jeunes. Etc. Etc. Les idées fusent, on n’attend plus que les locaux rêvés depuis bien longtemps. Cette fois, on touche au but.

Les rameurs ont déménagé en aval

Comme souvent, il a fallu se montrer proactif, raconte Jean-Claude Laloux: "Je savais que le club d’aviron allait partir à Anhée". Il y a de fait émigré, ses anciens locaux du quai Culot, à Dinant, sont depuis lors vides. Ils appartiennent à la Ville. Le "Monsieur Jazz" de Dinant a joué une petite musique auprès de l’ancien bourgmestre Axel Tixhon, qui a séduit les oreilles mayorales. C’était en 2019, de manière tout à fait informelle. Puis il y a eu le Covid, un changement à la tête de la Commune, sans que cela ne fasse capoter le projet. Le collège communal actuel a poursuivi dans l’idée de donner un futur jazzy à l’ancien local des rameurs.

On y est presque, se réjouit Jean-Claude Laloux: la Ville de Dinant va consacrer environ 180.000€ pour rénover le bâtiment des bords de Meuse, situé juste à côté de l’athénée. Le président de l’ASBL croit savoir que les travaux commenceront en avril prochain, c’est donc imminent. Les aménagements, eux, seront à charge de l’association. Évaluation de leur coût: "Aux alentours de 100.000€". D’où l’ASBL va-t-elle sortir cette somme ? "On trouvera", assure M. Laloux. "De plus, on a des compétences parmi les bénévoles, on pourrait faire certains travaux nous-mêmes". L’espoir: que tout soit opérationnel pour le début de l’année prochaine. D’ici là, il faudra signer la convention avec la Ville, et en préciser les termes. A priori, on part sur une mise à disposition gratuite des lieux. Il faut écrire que ça en vaut la peine: quand on a un festival aussi prestigieux, investir dans la pérennité du jazz à Dinant se justifie amplement. Jean-Claude Laloux conclut de la sorte: "La Ville de Sax et du saxophone va enfin avoir son club de jazz". Grâce à un "band" de passionnés.