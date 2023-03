Olivia et Louis, les prénoms les plus donnés aux petits namurois l’année dernière

Les hôpitaux installés sur le territoire de la commune de Namur ont vu 3 541 bambins poindre le bout de leur nez en 2022. 1 064 d’entre eux, 518 petites filles et 546 petits garçons, sont la progéniture de parents qui résident sur Namur.

Au rayon des prénoms, les plus plébiscités chez les filles sont Olivia (25), Lucie (23) et Louise (20). Un podium plutôt dans la norme quand on sait que selon les dernières statistiques nationales émises par Statbel, à savoir celles portant sur 2021, le prénom Olivia est devenu cette année-là le préféré des parents belges, tandis que Louise s’est installée sur la dernière marche du podium national.

Dans le top 5 Namurois de 2022, on retrouve enfin Jeanne (19) et Emma (19). Un dernier prénom qui continue année après années à dégringoler, alors même qu’il était parvenu à rester numéro 1 dans le cœur des parents belges entre 2003 et 2019 !

En ce qui concerne les garçons, le podium namurois s’établit comme tel: Louis (30), Arthur (27) et Jules (25). Arthur et Jules étant des habitués du podium depuis quelques années déjà.

Si tous ces prénoms occupent les premières places du classement, il y a lieu de relativiser. Au vu du nombre de naissances, ils ne représentent qu’une part infime. La diversité est prépondérante. Ainsi, pour les seuls enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire de Namur, l’État-Civil de la Ville a enregistré près 360 prénoms différents toutes graphies confondues pour les filles et près de 390 chez les garçons.

À l’échelle communale

Enfin, si on en croit data.namur le portail statistique de la Ville de Namur, "Sur un total de 6 972 prénoms masculins et 8 083 prénoms féminins différents rencontrés sur l’ensemble du territoire de la commune de Namur, tous âges confondus, seulement 238 sont usités plus de 100 fois." Les prénoms féminins les plus rencontrés sont Marie (1 728), Anne (842) et Françoise (650). Les prénoms masculins sont: Jean (1 428), Michel (919) et Philippe (878).

On dénombrerait 130 Olivia sur le territoire communal et 339 Louis sur une population totale de 113 159 personnes.