L'appartement: le nouveau mode de vie des beaurinois?

Commune rurale, Beauraing connaît de plus en plus de réalisations de projets immobiliers faisant la part belle aux appartements. Ce type de logement fait-il désormais partie des habitudes des Beaurinois ? On pourrait le penser en jetant un œil dans le cœur de la ville. Ce type de construction ne date pas d’aujourd’hui, mais force est de constater que le nombre de ces projets semble avoir le vent en poupe. Quand on interroge l’échevine de l’Urbanisme, Mélanie Havenne, celle-ci explique que les appartements répondent à une demande. Celle de publics précis: des personnes nouvellement séparées, des jeunes couples qui attendent de pouvoir investir dans un terrain ou des personnes plus âgées qui trouvent ici de meilleures conditions de vie.