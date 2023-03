"King Kong Théorie": un spectacle pour dénoncer les idées établies au Théâtre Jardin Passion

Le sujet peut paraître vieux comme le monde, et pourtant il n’en reste pas moins d’une effroyable réalité. On ne compte plus les exemples de comportements totalement inappropriés qui ont été monnaie courante dans le chef de personnalités tantôt influentes, tantôt puissantes, à tout le moins détentrices d’une certaine autorité ou d’un pouvoir sur leurs congénères. Celles-ci en usant et en abusant tout à loisir, que ce soit pour les dominer, pour les avilir ou les réduire au rang d’objet sexuel. Qu’il s’agisse de l’affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, des accusations d’agressions sexuelles et de viols portées à l’encontre de l’ancienne star du JT de TF1, Patrick Poivre d’Arvor, ou de Nicolas Hulot, une des personnalités médiatiques et politiques préférées des Français en son temps, les cas sont légion. Sortis de l’ombre pour se retrouver sous le feu des projecteurs, grâce à l’émergence du mouvement #me too, ceux-ci ont démontré à quel point la domination de l’homme sur la femme et l’appropriation de son corps, par le biais du viol notamment, étaient d’une triste évidence.