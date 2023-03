Gembloux: une application pour signaler des problèmes dans l’espace public

Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur certains groupes Facebook liés à une commune, il n’est pas rare de voir des publications dénonçant des faits de dépôts clandestins, photos à l’appui. Pour faciliter la transmission de ces informations aux autorités communales, une application a été développée par Be WaPP. Dans la continuité de ses missions visant à améliorer la propreté publique, cette ASBL a lancé l’appli gratuite FixMyStreet Wallonie, disponible sur smartphone et tablette via Google Play ou l’App Store. Cet outil numérique permet à tout un chacun de signaler des soucis liés à la malpropreté dans l’espace public. Il suffit à l’utilisateur d’envoyer une photo de l’incivilité constatée. Le problème est alors géolocalisé et l’information est envoyée à la commune et à son service compétent. L’auteur du signalement est tenu au courant de l’évolution du dossier et reçoit une notification quand celui-ci est clos.