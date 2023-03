Dinant: un chèque pour 10 femmes en rémission qui ont gravi 4000 mètres

le club sportif de Dinant, anciennement club sportif de la gendarmerie et de la police, est solidaire. Il a remis à ces femmes en rémission, au cours de son souper annuel, un chèque de 1100€. L’argent est le fruit des sorties du club et surtout de son raid annuel à vélo. Précisons que le club se montre aussi solidaire envers les enfants en difficultés et vivant dans des homes ou à l’IMP de Ciney.

Le président du club Fabien Perot était très heureux de pouvoir remettre ce chèque. Les sportifs qu’ils sont participent aussi en grand nombre aux animations de Ciney contre le cancer, notamment. Leur devise: "Rentrons ensemble et passons un bon moment ensemble." Les membres sont des anciens de la gendarmerie, de la police et de l’école royale des sous-officiers.

En 2022, ils étaient 37 à rouler sur les routes de Belgique et de France. Au total, ils ont parcouru près de 57 000 km, lors du raid et de leurs sorties, le mercredi et le samedi après-midi. Cette année, du 29 mai au 4 juin, ils se rendront à Maretz, une commune des Hauts-de-France.