Biggies, la chaussette namuroise qui ne manque pas de style

Simon, d’où vous vient cette envie de lancer une marque de chaussettes ?

Depuis tout jeune, j’ai voulu être bien dans mes baskets. Mais pour être bien dans ses baskets, il faut être bien dans ses chaussettes…

J’en avais marre des patates, des mauvaises odeurs ou encore de l’inconfort de certaines coutures. Je voulais de la qualité.

Tout en restant stylé…

Oui, la chaussette peut amener une touche discrète, mais qui en dit beaucoup sur la personnalité des gens. Quelque part, ça fait partie de la sape. On va jusque dans les derniers détails de la tenue. Un peu comme on le faisait avec la cravate il y a quelques années, même si c’est un peu passé…

C’est justement par cette touche d’originalité que vous vous démarquez d’autres marques bien installées ?

Effectivement, de la qualité il y en a. Mais niveau style, ils font dans la sobriété. Ou alors, il faut partir sur des paires à 50 €. Personnellement, je voulais offrir de la qualité et du style à prix raisonnable. (NDLR: 22 € la paire).

Qu’est-ce qui fait la qualité des Biggies Socks ?

Premièrement, elles sont fabriquées avec du coton Oeko-Tex, avec des fibres plus longues et plus résistantes. Deuxièmement, les points critiques comme le talon, la pointe et l’élastique supérieur ont été renforcés avec du polyamide biosourcé fabriqué à base d’huile de ricin, dans une démarche écoresponsable. Ensuite, l’élastique est doublé, ce qui permet d’éviter cet effet de compression trop important qui laisse une trace sur le mollet en fin de journée. Enfin, nous travaillons avec des mailles très fines pour plus de confort.

Où sont produites ces chaussettes ?

Au Portugal. Nous avons à cœur de travailler avec des entreprises de proximité, mais nous n’en avons pas trouvé de plus proche capable de fournir cette qualité. Cependant, le Portugal reste un pays basé en Europe, avec des normes strictes en matière de conditions de travail, ce qui n’est pas possible d’assurer quand on se tourne avec d’autres pays bien connus à l’autre bout du monde. Or, garantir ces conditions de travail fait pleinement partie de nos valeurs…

Quelles sont les autres valeurs qui vous tiennent à cœur ?

La marque se veut écoresponsable, ce qui passe par la sélection des matières premières et le choix de nos différents partenaires. Je souhaite également mettre l’humain au centre du business model, c’est pourquoi je souhaite travailler avec des ateliers protégés. Par exemple, les cartons qui serviront à emballer les paquets qui seront envoyés vers nos détaillants sont fabriqués par l’Atelier 85, à Mettet. Et j’espère pouvoir nouer d’autres partenariats avec des entreprises qui favorisent l’insertion de personnes porteuses d’un handicap physique ou mental.

Le site internet vient tout juste d’être mis en ligne. Que retrouve-t-on dans la gamme ?

Une vingtaine de modèles, allant de l’Originale, avec motifs tissés et logo bordé ; la Semi-Originale, avec motif et logo brodés et la Classique, avec uniquement le logo brodé. Nous avons aussi des socquettes.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Dans un premier temps, je souhaite m’orienter vers des modèles typiquement belges en affichant des gaufres, des moules, des bières… Ou encore un gramophone pour la brocante de Temploux… Pourquoi pas un coq wallon pour les fêtes de Wallonie ?

Outre Internet, où sera-t-il possible de retrouver les Biggies ?

J’espère trouver des détaillants dans les prochains mois. J’aimerais intégrer l’espace duty free des aéroports, car on oublie toujours quelque chose quand on part en vacances ou bien un souvenir à ramener. Dans la même idée, je vise les boutiques d’hôtels, mais aussi, plus largement, des magasins de costumes ou encore de prêt-à-porter haut de gamme.