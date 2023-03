Villers-en-Fagnes: le printemps est aux portes des Panses d'aragne

Ce n’est pas le vent froid et piquant qui a refroidi les ardeurs des organisateurs et des participants du carnaval à Villers-en-Fagne. Au pays des "Panses d’aragne", même si le café "chez Soquette" n’existe plus pour accueillir les plus courageux, les traditionnelles gaufres chères à l’estomac de beaucoup sont toujours présentes, tout comme la volonté d’enterrer l’hiver. A l’initiative du Comité d’Animation de Villers-en-Fagne, petits et grands ont sillonné les villages pour répandre la bonne nouvelle: le printemps est à nos portes ! De retour à la maison de village, les déguisés et masqués ont pu se réchauffer. Une bien belle organisation qui a ravi tout le monde.