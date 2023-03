Doische: Amande Art présente sa vision de l'Irlande au petit Rustique

Du 4 mars au 31 mars, les visiteurs feront un voyage dans des temps anciens en compagnie de l’artiste. L’occasion de rencontrer les déesses Macha et Belisama, ou encore des femmes ayant marqué l’histoire du pays comme l’intrépide Grace O’Malley ou la savante Maud Joynt. Enfin, le public découvrira des fées et autres personnages légendaires au travers des quatre saisons celtes. Ses tableaux seront accompagnés de notes et textes se référant aux portraits présentés. En tout, une vingtaine d’œuvres sera exposée dont la majorité est réalisée avec du café et de l’encre.

Une terre de contes et de légendes

L’Irlande, terre de contes et de légendes, passionne Amande Art et ce n’est donc pas un hasard si elle a décidé de la mettre à l’honneur au travers de personnages féminins et d’animaux de l’île. En outre, le mois de mars est celui des droits de la femme et de la fête de Saint-Patrick.

Le lieu choisi pour cette exposition n’est pas anodin non plus, à savoir le Petit Rustique, un endroit vraiment chaleureux aux allures de vieille taverne. C’est l’endroit idéal pour qu’Amande Art partage des vieilles histoires avec son public. Le soir du vernissage (le samedi 4 mars à 19 h 30), elle contera une histoire qu’elle a écrite en lien avec ses œuvres.

Enfin, de la musique celtique sera diffusée, de la Guinness sera proposée au bar et Amande fera déguster des "Irish boxty" (galettes de pomme de terre que l’on mange habituellement dans des pubs) et du "Barmbrack" (gâteau irlandais aux fruits secs macérés dans du whisky). L’artiste aura décidément mis les petits plats dans les grands pour faire découvrir sa vision d' "Eirinn".

Infos:www.facebook.com/AmandeArtiste – amandeart@hotmail.com Le Petit Rustique, rue de l’Auberge, n° 17, à Matagne-la-Petite.