Marie-Christine Huart propose un bon bol d’air en exposant à Miavoye

À Onhaye, paysages bien colorés, montagnes et marines donnent un bon bol d’air à tous les sportifs et visiteurs qui passent par le complexe. On ne peut éviter de s’arrêter et goûter aux flots nerveux de la mer projetant ses vagues sur des rochers ou au calme du vert des montagnes. Du vert bien observé et bien rendu. Un tableau où l’art abstrait est maître fait réfléchir.

On y note du figuratif et on se demande si la peintre n’a pas voulu présenter sur un de ses tableaux une vue aérienne d’une mer calme, les coups de pinceaux et les traces d’un bleu composé laissant une œuvre qui pose question.

C’est du bel ouvrage. On peut l’admirer tous les jours ouvrabes et aux heures d’ouverture du complexe, bien visible de la route Hastière-Anthée.