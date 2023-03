Gembloux : Permis obtenu, La Croisée des champs prête à sortir de terre

Pour sa part, La Croisée des champs est à la manœuvre pour près de 550 d’entre eux, répartis en dix immeubles, e entre la N4, le site d’Eurofonderie et le parc Crélan. Le permis obtenu en ce début d’année porte sur la première phase, à savoir deux immeubles de 4 et 7 étages pour un total de 144 logements. Autre volet de ce permis: l’ensemble des voiries à créer pour desservir les différents édifices.

Ce sésame obtenu, les deux actionnaires doivent désormais se remettre autour de la table pour échafauder le dossier d’exécution et attribuer le marché à une entreprise générale. Au vu des domaines d’activité des deux actionnaires, il y a fort à parier que le chantier sera confié à des sociétés de leur giron, bien que la question ne soit pas encore tranchée.

Début à l’automne 2023

Selon Thierry de le Court, l’un des gestionnaires du projet, les travaux pourraient débuter à l’automne 2023. D’ici là, la zone sera dégagée, l’abattage d’arbres a déjà commencé. Parallèlement, Ores procédera au déplacement d’une ancienne cabine de gaz située chaussée de Wavre. Par la suite, le bâtiment le plus grand, en front de Chaussée de Namur, devrait entrer en construction. "Il faudra alors compter deux ans et demi. Les deux immeubles devraient être terminés en même temps."

Esthétiquement, ces bâtiments auront un style très différent. Le plus haut, dont le geste architectural est plus prononcé, arborera des façades de brique beige et d’enduit. Le second, en intérieur d’îlot, sera recouvert d’un enduit de couleur claire avec quelques éléments de barrage en bois au niveau des balcons et du penthouse. Cette diversité prendra pleinement sens au fil de la construction des immeubles prévus dans les phases successives. Près de 15 ans seront nécessaires pour urbaniser l’ensemble de la zone.

En ce qui concerne la commercialisation des 144 logements de la première phase, elle sera entamée aux environs de mai de cette année. "C’est sûr, les premiers acheteurs seront des pionniers car ils devront se projeter, sur ce que va devenir ce site", glisse Thierry de le Court.