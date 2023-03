50 (et un) ans après, longue vie aux jumeaux Dave et Longeau

"La Meuse, qui borde Dave, prenant sa source non loin du plateau de Langres, à un jet de pierre de Longeau, nous avons vite trouvé le fil conducteur. " Ni une ni deux, André Schoofs et Michel Bodart profitèrent de leurs vacances pour s’arrêter dans ce coin-là. Partant en quête de quelqu’un avec qui ils pourraient discuter du projet, ils tombèrent sur un jeune homme investi dans le comité des fêtes, qui deviendrait bientôt conseiller municipal puis maire (il n’a cessé de l’être depuis 1977), Pierre Dziegiel et le maire de l’époque, Jean Spiro. Quelques allers-retours enjoués plus tard et le jumelage fut officialisé, lors de la Pentecôte 1972, à Dave. Qui vit débarquer 150 Aqualonguiens des autocars affrétés pour l’occasion.

Et l’histoire a duré, avec ses retraites aux flambeaux, ses joutes, ses cadeaux échangés, son esprit de famille: il y a même eu un mariage entre citoyens jumeaux ! "Au début, quand nous partions à Longeau, chaque membre de la délégation logeait chez l’habitant. En fonction des affinités professionnelles, le médecin de Dave allait chez le médecin de Longeau. Maintenant, il y a aussi des chalets autour du lac qui sont mis à disposition. " Si chacun finance son séjour, André Schoofs souligne encore qu’il y a une volonté de solidarité autour de ces beaux moments. "Les bénéfices générés par le repas de la semaine prochaine, permettront de financer en partie le voyage des personnes qui veulent nous suivre mais n’en ont pas forcément les moyens."

Menu à 25€ (15€/enfant), ambiance musicale et fanfare. Réservation sur le compte BE69 0882 5510 8678. Infos: 0491/98 43 61 ou 0470/47 10 01