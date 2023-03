Stock d’armes à Bouge: une nouvelle perquisition avec l’armée

P our rappel, dans le cadre de cette affaire, deux frères de 30 et 35 ans, domiciliés à cette adresse, ont été privés de liberté et placés sous mandat d’arrêt. "L’enquête devra déterminer la provenance des pièces saisies et ce à quoi elles étaient destinées. Des analyses complémentaires sont en cours afin de mettre en évidence d’éventuels éléments permettant de tracer les différentes pièces saisies. Dans la mesure où ce type d’armes présente un danger pour la sécurité publique, enquêter sur ce type de fait est une priorité du parquet et de la Police Fédérale", avait annoncé le 20 février la justice namuroise dans un communiqué.