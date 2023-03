Namur : la psychiatrie du CHRSM site Meuse dépoussiérée (Vidéo)

Une TV et douche dans chaque chambre

Cette unité, composée de 30 lits, ce n’est pas un asile. C’est un lieu de transition entre un moment compliqué de la vie du patient et sa réinsertion dans la société. "C’est également un lieu ouvert. La patientèle peut entrer et sortir. Une personne peut passer la journée à Namur et revenir le soir à l’hôpital, le soir dans sa chambre. Ils sont libres de choisir ce qu’ils souhaitent faire." Pour augmenter les chances de guérison, l’équipe médicale a mis l’accent sur le confort. "La literie a, par exemple, fait l’objet d’une attention particulière et chaque chambre est équipée d’une télévision alors qu’il n’y en avait qu’une pour tout le service dans l’ancienne unité…" C’est, selon le docteur Philippe Fontaine, responsable de cette nouvelle unité, une qualité quasi hôtelière. "Pour que le patient récupère au plus vite et reprenne sa place dans la société." Chaque chambre est également équipée d’une douche. "Nous voulons vraiment que chacun puisse se sentir comme chez soi avec, également, la possibilité d’être en groupe pour discuter, de participer à de nombreuses activités ou de s’isoler." Cette recherche de confort est accompagnée d’une vigilance maximale en termes de gestion des risques suicidaires. "Nous devons être attentifs au moindre détail. Les fenêtres ne doivent, par exemple, pas s’ouvrir et les câbles des télévisions doivent également être encastrés."

Enfin, dernier critère et non des moindres pour l’équipe médicale qui a travaillé sur ce projet: combattre les préjugés qui collent aux patients de cette unité. "Il faut bien se rendre compte que les patients qui sont là aujourd’hui, ça pourrait être moi mais vous aussi. Nous espérons tous que ces nouveaux locaux permettront de faire évoluer positivement le regard des gens", conclut Caroline Henrard.