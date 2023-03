Les derniers mariés de l'année ont allumé le grand feu d'Hanzinelle

Ce week-end, la fanfare L’Union à Hanzinelle a organisé son traditionnel grand feu. Malgré le froid, plusieurs centaines de personnes du village et des environs sont venues participer à l’événement et partager ce moment de convivialité qui marque l’arrivée prochaine du printemps. Dès 8 h 30, le ramassage des fagots dans les rues du village était prévu. Vers 12 h 30, une visite aux derniers mariés de l’année était programmée afin de les inviter à allumer le bûcher du soir. À 15 h, les musiciens se sont rassemblés pour démarrer le cortège, accompagnés des masqués. À la nuit tombée, Lætitia et Fabrice Helu-Schoonyans, les derniers mariés, ont littéralement mis le feu aux fagots. Une soirée dansante au Relais de Bourgogne a clôturé cette belle journée.