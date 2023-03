Le folklore gembloutois exposé à l'Atrium 57

Les inscriptions étaient ouvertes à tous: enfants, adolescents, adultes, dessinateurs expérimentés ou amateurs, Gembloutois ou non. Chaque participant a dû fournir un dessin à la technique libre, représentant un ou plusieurs aspects du folklore gembloutois.

Au total, 39 œuvres ont été envoyées à l’office du tourisme, qui s’est chargée de les exposer au premier étage de l’Atrium 57. Huit d’entre elles provenaient d’enfants de moins de 10 ans et une bonne quinzaine d’ados, élèves au collège Saint-Guibert. Trois tranches d’âge étaient donc représentées: les moins de 10 ans, les plus de 10 ans et les adultes.

Les 6 Heures Brouettes, les Géants, les hivernales…

Dans la catégorie enfants, c’est Marion Cogels qui s’est distinguée avec son dessin représentant les Géants sous une pluie de confettis. Jonah Cavrenne, quant à lui, a tiré son épingle du jeu dans la catégorie ados avec sa vision festive de la cité des couteliers, compilant quatre rendez-vous importants de l’agenda gembloutois: les hivernales, le carnaval, la braderie et Gembloux plage. Enfin, le tableau coloré d’Estelle Marcq sur le thème des 6 Heures Brouettes (l’événement incontournable des étudiants de la faculté Agro-Bio Tech), est arrivé en tête de la catégorie adulte… mais de justesse. Seul un petit vote le séparait du second !

À noter que d’autres emblèmes du folklore gembloutois, comme les sorcières de Lonzée, les gilles de Gembloux ou les Vîs Tchapias de Sauvenière ont inspiré les dessinateurs en compétition.

Amandine Couvreur et Mathieu Caussin de l’office du tourisme Visit Gembloux se félicitent de cette large variété de thèmes explorés, mais aussi de l’importante diversité en termes de participants. De quoi les encourager à remettre le couvert l’an prochain, avec un autre thème qui n’a pas encore été défini. Virginie Ancart, programmatrice jeune public et expositions au centre culturel Atrium 57, a d’ores et déjà émis le souhait d’une seconde collaboration.