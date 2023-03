Il était une fois Bomel: trois rendez-vous pour connaître le quartier

Deux spécialistes

Pour animer les rencontres bomelloises: deux spécialistes, Vincent Bruch et Philippe Bragard. Le premier est enseignant de formation, actif dans le monde associatif de l’histoire locale et auteur de nombreux articles, livres, vidéos, expositions et conférences destinés à un large public amateur de découvertes historiques. Le second est professeur d’histoire à l’UCLouvain. Il a rédigé de nombreuses publications sur les fortifications et les citadelles, et est spécialiste de Vauban.

Un programme dense

Trois rendez-vous sont donc programmés durant lesquels sera retracée l’histoire du quartier. La première séance du 9 mars abordera le passé de Bomel depuis les années 1820 jusqu’à 1920, soit le temps d’un siècle. "Vincent Bruch y parlera du formidable développement urbanistique de ce quartier par le biais d’illustrations et de plans.", disent les organisateurs.

L’histoire de 1920 à 2020 sera ensuite abordée le jeudi suivant. Vincent Bruch toujours exposera, à la suite de la disparition de la gare de marchandises pourvoyeuse d’emplois dans la population locale, les politiques prises pour modeler la physionomie urbaine et le développement du Bomel actuel.

Enfin, la dernière séance prévue le jeudi 30 mars sera présentée par Philippe Bragard et abordera le passé fortifié du quartier et de celui d’Herbatte.

Le président espère pouvoir accueillir une trentaine de personnes, "du quartier ou non, tout le monde est le bienvenu."

Entrée gratuite. RDV à 20 heures les jeudis 9, 16 et 30 mars aux abattoirs de Bomel, Trav. des Muses 18, 5000 Namur