Hastière: l'espoir d'une formation au permis C

Le PCS hastiérois a organisé ou coorganisé un cours de français, des ateliers sur la confiance en soi, un coaching orientation, une éducation à la vie communautaire, un cours de gym douce, un salon des aînés, une thérapeutique sur les assuétudes, des activités de rencontre pour les seniors, des formations en informatique et au permis de conduire B.

Clément Rosier a toutefois déploré ne pas avoir pu organiser une formation au permis C car il n’avait pas de budget suffisant. Mais le CPAS va, peut-être, prochainement récupérer la sauce, à partir d’un appel à projets dont on attend le résultat.

Pour 2023, on va ajouter à toutes ces actions une attention à un public-cible: des personnes âgées et isolées qui se rencontreraient à l’occasion d’un Café papote, une après-midi par mois dans un local communal.

"Il y aura des morts"

Au cours de la réunion du conseil communal, le conseiller de la minorité Michel Libert a une fois de plus critiqué la trop grande vitesse sur la route Hastière-Blaimont. "Il y aura des morts", a-t-il lancé. Et de donner des exemples. Il a aussi relevé un grand danger sur la route Onhaye-Hastière, à la sortie d’Onhaye. Des bermes latérales sont, selon lui, obligatoires, dans une portion non protégée de cette route.

Travaux sur les routes et dans les cimetières

II en coûtera plus de 220 000 € à la Commune pour une volée d’achats demandés par l’échevin des Travaux consistant, notamment, en l’achat de coussins berlinois, d’un câble pour le passage d’eau, d’un godet pour le Manitou, d’une pelle hydraulique, d’une pilonneuse, etc...

Une étude pour la stabilisation et l’aménagement du cimetière de Hastière-Lavaux a été approuvée pour la somme de 30 000€ TVAC. Quant à la végétalisation du cimetière d’Agimont, dernier cimetière à aménager dans la commune, il en coûtera 11 629 € TVAC.

L’avenir du site du Pairy

Le conseiller Nennen, il s’est enquis de savoir quand on aurait une réponse officielle sur le prix de l’ancien site du Pairy, à Waulsort, dans la superficie duquel on a maintenant supprimé la zone forestière. "On attend l’estimation du comité d’acquisitions, a répondu l’échevin De Rijcke. Je téléphone, on me promet mais rien ne bouge."

le projet cœur de village

Le projet Coeur de village ayant été approuvé par la Région, il s’agit maintenant de le préparer et de la réaliser. Un projet définitif doit être rentré pour la fin juin. Le conseil a marqué son accord sur une somme de 42 592 € TVAC pour la maitrise de l’ouvrage, assurée par le BEP.