A Cul-des-Sarts: le club de l'accordéon a toujours la cote

À cette occasion, 140 convives étaient réunis pour un repas dansant animé, à l’accordéon, par Gianni Moretti et le chanteur Nico Disanty. La salle étant comble, les organisateurs ont dû refuser des inscriptions.

Fort de 150 adhérents, belges et français, ce club dynamique enregistre une participation record lors de chaque activité et elles sont nombreuses et variées. Voici les prochaines au programme:

– Le 1er avril, une excursion en Moselle Luxembourgeoise est prévue.

– Le 13 mai, un repas dansant est organisé pour la fête des Mères, animé par Alexis Labarrière.

– Les 1er juillet et le 7 octobre, deux excursions sont prévues. Mais les destinations ne sont pas encore déterminées.

– Le 2 septembre, repas dansant animé par Erika "la Princesse de l’accordéon."

– Le 2 novembre, un repas dansant "Fête de la Bière" avec "Die Lustiger Tyroler".

– Et du 18 au 20 décembre, un voyage surprise qui affiche déjà complet.

Vous aimez l’accordéon et vous souhaiteriez les rejoindre, rien de plus simple, contacter Gérard au 0478/64 37 00 ou Laurette au 0474/74 43 74. Vu le succès rencontré, il est conseillé de s’inscrire au plus vite aux activités.

Info: gerardmaree5@hotmail.com