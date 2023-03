Il s’agit d’une part d’un Jooks, une sorte de parcours numérique, et d’autre part d’une escape room, à ne pas confondre avec un espace game. Dans une espace room, on touche des objets ; dans un espace game, tout est virtuel.

Si le parcours Jooks visera Bonsin et Chardeneux, l’escape room se jouera sur le thème de la nature dans… la Maison de la nature qui va reprendre ainsi ses fonctions, à Heure. Et retrouver ses lettres de noblesse.

Autre nouveauté encore, en collaboration avec la Commune de Somme-Leuze, la Maison du tourisme et le GAL de Condroz-Famenne: des bancs artistiques vont faire leur apparition sur le territoire communal. Ils seront placés à Baillonville, sur le parcours Vélo tout chemin (VTC) et pédestre, ainsi qu’à Sinsin, près de l’œuvre du sentier d’arts Bourgeons.

Enfin, une nouvelle œuvre sera inaugurée, le 11 juin prochain, sur le tronçon Havelange-Heure à Somal. Nous y reviendrons.

En attendant Églantine

En 2022, le RSI a accueilli 1176 touristes. C’est un peu moins que les deux années précédentes: 1678 en 2021 et 1387 en 2020. Parmi les diverses manifestations touristiques, Halloween est la plus populaire, ainsi que le spectacle organisé dans le bois de Nettinne autour de la sorcière Églantine. Cette activité rassemble 30 comédiens, 4 pousseurs de groupes, 5 régisseurs et une quarantaine de bénévoles pour la préparation, l’accueil et la logistique.