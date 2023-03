Province de Namur: les projets d'hectares supplémentaires dans les parcs d'activité économique

Son président, Jean-Marie Cheffert (MR), tout comme le directeur général du Bureau Économique de la Province, Renaud Degueldre, évoquant tout de même quelque inquiétude pour le futur, en matière d’espace disponible. On parle du long terme, en liaison avec la volonté du gouvernement wallon de limiter drastiquement l’artificialisation du territoire, à l’horizon 2050.

On n’en est pas encore là. À court terme, l’offre de terrains aux entreprises continue à grandir, souvent en repoussant les limites actuelles des zonings.

D’ici la fin 2025, 90 hectares de plus seront mis sur le marché, les études techniques pour ces surfaces sont en cours ou terminées. Petit topo sur ce développement, imminent, ou parfois déjà opérationnel.

1. Gedinne. Les travaux d’extension du parc d’activité économique, à proximité de la gare (en direction de Wellin) sont terminés. Pour ce faire, une nouvelle voirie a été créée. Cela fait 4,5 hectares de plus, avec possibilité d’installer 14 entreprises.

2. Ciney. Il s’agit notamment de réaliser une nouvelle voirie à Lienne pour mettre à disposition 1,5 hectare, pas bien loin du zoning de Biron. Les travaux sont programmés en octobre prochain. Il a fallu relancer le marché à la suite d’une faillite. La commercialisation des parcelles (pour 6 entreprises) est programmée à partir de la mi-2024. Condrolys (Biron) sera également étendu, dans de bien plus grandes proportions. Les travaux de la première phase, programmés à partir de ce printemps, portent sur 23,8 ha, Soit de l’espace pour 56 entreprises. Mais il faudra attendre fin 2025 pour qu’Ores clôture son chantier de connexion.

3. Beauraing. Il s’agit d’une troisième phase dans la création de voiries, sur une partie "arrière" du parc économique, à destination d’entreprises qui n’ont pas besoin d’une visibilité directe. La commercialisation de 6 hectares supplémentaires est programmée en juin 2024, les travaux sont annoncés en avril prochain. Il y aura place pour 10 entreprises.

4. Bouge. Un nouveau parc économique spécialisé, pour les entreprises de la santé. On annonce notamment un centre de stérilisation commun à plusieurs hôpitaux. Care’Ys fera 10,5 ha, il faut y créer 1,3 km de voiries. Les travaux sont en cours. Commercialisation à la mi 2024.

5. Belgrade. Rare: on réaffecte un ancien site, militaire en l’occurrence. L’étude est en cours. Les travaux sont prévus à la fin de cette année, la commercialisation pour mi-2024. Le projet, baptisé "Cit’Ys": la zone de hangars (4,8 ha) pour de la promotion immobilière, un espace de 3,7 hectares pour le Forem et l’Ifapme et le solde de 1,3 ha pour des entreprises.

6. Mariembourg. Le parc d’activité couvinois, qui sature, sera considérablement étendu: sur 40 hectares. L’acquisition de ces terrains est prévue pour 2024, les travaux pour 2024-2025. L’objectif: y installer 65 entreprises de plus.

7. À plus long terme. Des études urbanistiques sont en cours, elles seront finalisées en 2023-2024: extension des zonings de Mettet (15 ha), Chastrès (13,5 ha), de Crealys (Gembloux, 51 ha). Plus tard, viendront les projets d’extension de Mecalys (Andenne, 45 ha), de Baillonville Nord (20 ha) et d’Assesse (20 ha).