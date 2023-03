Namur: embarquement immédiat pour la nouvelle gare multimodale !

Ce mercredi matin, heureux étaient les navetteurs qui ont pu accéder à la dalle de la gare de Namur via le fameux pont haubané que l’on ne peut pas rater. C’est sur cette dalle de 12 000 m2, qui surplombe la gare ferroviaire et toute la ville, que circuleront dorénavant les bus. Au milieu, se trouve un bâtiment moderne baigné de lumière d’environ 3600 m2 via lequel transiteront les voyageurs pour emprunter le train, le bus ou tout autre moyen de transport (vélo, trottinette, voiture partagée, etc).