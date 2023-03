Nafraiture: l’amicale des 3X20 reprend ses bonnes habitudes

Chaque année, durant l’automne, l’amicale des 3x20 du village organise un goûter pour rassembler tous les aînés et passer un moment convivial entre eux. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Plusieurs aînés nous ont quitté au cours des deux dernières années et les jeunes 3 x 20 ont du mal à rejoindre le groupe. Il n’y a plus eu de goûter organisé depuis 2019.