Boussu-lez-Walcourt: 30 exposants à la bourse militaria

Les 180 mètres de tables préparés par Marc Robert et toute son équipe étaient garnis de mille et une choses: armes, munitions, insignes, uniformes… Tout cela venait de collectionneurs issus des quatre coins de la Belgique et même du nord de la France. Dès potron-minet, ils déballaient et déballaient encore leurs multiples trouvailles.

Ce franc succès est de bon augure avant les festivités de commémoration de la Libération qui se dérouleront justement, cette année, à Boussu-lez-Walcourt, après Froidchapelle, Erpion et Vergnies. Le week-end des 8, 9 et 10 septembre prochain, le Comité de Mémoire installera son quartier général sur le site du club de foot boussutois. En plus de toutes les cérémonies de commémoration, une autre bourse militaire se tiendra sur le site à cette occasion.

Fiers du succès de leur initiative, les dévoués du Comité de Mémoire se devaient de remercier les sponsors qui les ont épaulés, tout comme la Commune de Froidchapelle qui a toujours été partie prenante dans les manifestations de commémorations.

Pour revenir à cette journée de samedi, les 250 visiteurs n’avaient pas assez d’yeux pour découvrir tous les objets exposés. Et quand ils s’en fatiguaient, le bar et la petite restauration étaient bien présents pour les rebooster.