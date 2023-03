Anhée : gare aux canalisations qui alimentent les Jardins d’Annevoie

Une nouvelle à laquelle les habitants du quartier ont du mal à croire, surtout vu les difficultés liées aux impétrants (il est prévu d’enfouir les câbles électriques, de revoir l’égouttage, les connexions internet, l’électricité, etc.). Car dans le sous-sol de la place ruisselle, via un système spécifique de canalisations, une partie de l’eau qui alimente les Jardins d’Annevoie. Un lieu qui accueille des milliers de visiteurs chaque année. Pas question de fausse manœuvre dans ce dossier donc, car les conséquences pourraient, en cascade, s’avérer désastreuses pour l’attraction voisine (la propriété commence derrière le mur situé à gauche de l’église, voir photo). "On sait que c’est la grosse difficulté du projet. C’est un point auquel on est très attentif . On s’est entouré d’experts", précise Françoise Windeshausen, écoconseillère à la Commune d’Anhée.

Réhabilitation du four à pain

La place d’Annevoie va donc faire l’objet d’un embellissement. Si l’aménagement se déroule comme dans d’autres villages de l’entité (Salet, Warnant), le cœur du hameau devrait retrouver un certain cachet. D’autant qu’il est prévu de mettre en valeur des éléments de patrimoine, jusqu’ici peu mis en avant. C’est le cas d’une roue à aubes défraîchie et d’un ancien four à pain actuellement camouflé par du lierre et dissimulé derrière deux bulles à verre (elles seront enfouies à un autre endroit). "Il est prévu que ce four soit à nouveau fonctionnel afin que les villageois puissent l’utiliser", confie Françoise Windeshausen. Elle précise: "Ces deux éléments de patrimoine appartiennent à des propriétaires privés, mais sont inclus dans le projet global." La vespasienne (urinoir public pour homme), elle, va disparaître.

L’église aussi devrait mieux ressortir grâce aux aménagements attendus. Quant à la voirie, elle va être réasphaltée. "On va utiliser un jeu de matériaux pour différencier les espaces pédestres et de roulage. Car de gros véhicules passent par là."

1,7 million € de travaux

Le projet ne se limite pas à la place. Il se prolonge tout autour, dans les rues en cul-de-sac et dans la rue des Campagnes, jusqu’à la première maison qui mène au village de Hun. "Le cœur du hameau est pris globalement", insiste l’écoconseillère. Des poubelles, des bancs publics, des range-vélos sont aussi au programme.

Le dossier, soutenu par la Région wallonne et par le Développement rural, est bien avancé. "Il reste quelques petites choses à revoir au niveau du cahier des charges avec l’auteur de projet et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), notamment liées à des modifications législatives. Mais sinon, on a les feux verts. On va pouvoir lancer l’adjudication pour choisir l’entreprise." Le premier coup de pelle se rapproche donc.

Le montant estimé des travaux pour la place d’Annevoie, y compris le remplacement du réseau d’égouttage (environ 640 000€), est d’1,7 million €. Ce coût devrait quelque peu évoluer à la suite de l’adjudication.