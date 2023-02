Vresse: Mimie et ses amis Ukrainiens primés

Cette année, au niveau des associations, outre le village de Bagimont, les organisateurs ont enregistré la participation de deux écoles et de trois sections des homes. Le travail de chacun a été apprécié par les membres du jury. Le premier prix a été attribué aux élèves de l’école communale de Pussemange. "Avec l’aide de nos enseignantes et de notre accueillante extrascolaire, nous avons confectionné des bonnets et des poupées avec des bouts de laine. C’est cela qui remplaçait les traditionnelles boules de Noël. Des dessins ont également décoré les fenêtres de notre école" nous explique un des élèves. La seconde place revient au village de Bagimont qui a gardé son aspect féérique au moment des fêtes. Les résidents des homes "Jean Allard" et "Revivre à Sugny" ont eux aussi mis beaucoup de cœur dans leurs réalisations ainsi que les enfants de l’école maternelle de Sugny qui, pour respect la règle, avaient décoré leur sapin avec de petits sachets de noix ou de tranches d’orange.

Mimie Poncelet et les Ukrainiens Aivazian

Les particuliers, eux aussi ont mis les petits plats dans les grands pour apporter un peu de magie au moment des fêtes.

La cinquième place revient à Claire Renneson de Sugny avec 213 points. La quatrième place est attribuée à Louise Donatien d’Alle (235 points).

Il n’y a pas de troisième place car il y a deux ex aequo à la seconde place: Fabienne Danloy d’Alle et Daniel Luckx de Sugny (247 points). La palme d’or revient à Mimie Poncelet, assistée par ses amis de cœur, la famille ukrainienne Aivazian.

Tous les participants ont été récompensés par des bons d’achat de l’ADL Bièvre-Vresse qui pourront être utilisés dans les deux communes de Bièvre et Vresse-sur-Semois.