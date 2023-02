Une trentaine de vignerons pour le 20e salon du vin de Rochefort ce week-end

Le salon de Rochefort attire bon an mal an près de 2000 visiteurs. L’objectif visé: permettre aux visiteurs de découvrir ces vins qui seront proposés, issus de propriétaires-récoltants et aussi goûter des produits artisanaux de qualité.

Ce rendez-vous de la vigne ouvrira ses portes dans le hall du tennis de Jemelle, ce vendredi 3 mars, de17h à 21h, samedi 4 mars de 13h à 20h et le dimanche 5 mars de 11h à 19h. Un restaurant-brasserie éphémère sera aussi sur le site et servira des mets toujours appréciés, d’année en année. Pendant que papa et maman dégusteront les vins, les Compagnons de Rochefort, proposeront des animations et surveilleront leurs enfants. Nouveauté de cette année, un bar lounge où seront mis à l’honneur des vins coups de cœur. Un espace animations permettra aussi d’en apprendre plus sur les vignerons et de découvrir aussi toute l’histoire du salon. Il y aura aussi des concours dont les lots seront des bouteilles de vin. On annonce aussi des surprises…