Un concert sans smartphone: le groupe andennais Los Pepes inaugure à Fosses son label "à l’ancienne"

Un briquet contre un smartphone

Concrètement, le type de concert que va inaugurer le groupe andennais sera 100% déconnecté avec l’objectif que les spectateurs puissent renouer les liens sociaux entre eux, mais aussi qu’ils revivent des vrais moments de partage avec le groupe. "Le but serait de faire de chaque concert un événement unique et précieux dont la création de lien social est le facteur fondamental, une expérience musicale immersive et interactive sans écran mais avec de vrais gens, des musiques organiques jouées en 100% live."

En pratique, les smartphones des membres du public seront "confisqués" au moment d’entrer en salle, vers 18 h 30. Un kit concert organique composé d’un briquet et du programme seront distribués. En plus, un coupon boisson sera offert, à condition de retrouver le propriétaire de la seconde partie de son ticket. Pour pouvoir en profiter, il faudra donc interagir. Des activités de cohésion sociale tels des jeux en bois et des tables de conversation seront à disposition du public avant que le concert ne commence. Vers 20 heures, le rixensartois Cédric Gervy ouvrira le bal et laissera la place au groupe principal vers 21 heures pour environ 1 h 30 de spectacle. Le groupe annonce d’ailleurs deux titres exclusifs issus de leur second album à paraître. Enfin, un after, à l’ancienne elle aussi, terminera la soirée.

Profiter du moment

Los Pepes a toujours mis sa relation avec le public au cœur de sa musique. L’interaction avec ce dernier est un élément fondamental de leurs spectacles. "On ne comprend pas comment on peut être autre chose qu’un groupe de scène. C’est là que réside toute la beauté de notre mission. C’est là que réside le vrai partage. C’est pour retrouver ces valeurs que l’idée de créer le label ‘concert à l’ancienne’nous est venue."

Le groupe justifie cette volonté par l’émergence d’une nostalgie des concerts ‘comme avant’chez les moins jeunes. "Ces concerts où les briquets nous brûlaient les doigts sur les moments d’émotion, où les concerts étaient de véritables lieux d’échanges et de rencontres et où les gens ne ressentaient pas le besoin d’allumer leur téléphone toutes les 30 secondes. Les gens venaient s’abandonner le temps de quelques heures, sans gêne et sans pudeur, profiter d’une véritable expérience collective en total partage avec les artistes. "

Les Los Pepes considèrent aussi qu’"y a une évolution dans la façon de donner des concerts. La scène constituant dorénavant la principale source de revenu des artistes, il a fallu rentabiliser cette activité. Les shows sont de plus en plus millimétrés et ne laissent plus que trop rarement la place à l’émergence de petits imprévus magiques." Le groupe se rendra ensuite aux Temps mêlés à Verviers, le 8 avril, et terminera sa tournée au Jardin Passion à Namur, le 22 avril.