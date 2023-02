Sept mois de travaux entre Spy et Les Isnes

Concrètement, ces travaux consisteront à:

– rénover les revêtements entre le carrefour Saussin et le rond-point Didi, soit sur 3,2 km ;

– réhabiliter en profondeur la nationale dans la traversée des Isnes ;

– aménager une nouvelle piste cyclo-piétonne reliant le rond-point Didi et le village des Isnes ;

– créer des trottoirs à hauteur de la traversée du village de Isnes.

Du lundi 6 mars au lundi 2 octobre (sous réserve de conditions météorologiques adéquates), la N912 sera dès lors fermée à la circulation entre les deux carrefours. Les usagers seront invités à emprunter l’E42 via les échangeurs n°13 "Spy" et n°12 "Gembloux", et la N4.

Ce chantier représente un budget de près de€2,12 millions HTVA financé par la Sofico, maitre d’ouvrage.

Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maitre d’œuvre.

C’est la société Willemen Infra qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.