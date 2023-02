Le conseil communal de Rochefort vote l'aménagement du square de l'Amicale, pour deux millions

On en parle depuis dix ans et ce projet va devenir réalité. Coût: 2.242.000€, subsidié à raison de 1.250.000 par le Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural). On en connaît déjà quelques caractéristiques: il s’agira d’un parc public recouvert et on n’y laissera qu’un platane, au centre des lieux. Il y aura également une ouverture vers le parc des Roches ainsi qu’une une scène couverte permanente pouvant accueillir les différents événements qui ont lieu là chaque année. Dont le festival du rire n’est pas le moindre. Quant aux toilettes publiques, elles se trouveront au centre culturel.

Au niveau du syndicat d’initiative, on va réaliser un nouvel accueil plus contemporain. Début des travaux en septembre, après festival et kermesse. Ils dureraient 15 mois.

Au chapitre des travaux toujours, on va aménager à l’hôtel de ville une entrée pour PMR avec porte coulissante, un guichet d’accueil pour le public et d’autres locaux pour le service population et l’espace numérique, etc...Coût estimé: de l’ordre de 242.000€.

Au CPAS, on a appris que des panneaux photovoltaïques seront placés sur deux biens communaux dans l’ancien camping à l’allée de la grotte aux Fays à Jemelle suivant une location par bail emphytéotique et octroi d’une concession domaniale. De quoi parer le coût de l’électricité sur les modules implantés là. Par ailleurs, on vient de végétaliser les toits de ces habitations où sont logés des sinistrés des inondations. Cela a coûté environ 37.000€. Le conseil a aussi approuvé, à l’unanimité, un règlement de police visant à la sécurité et à la tranquillité lors de l’établissement de camps de vacances. Pour ne pas pénaliser ces mouvements de jeunesse et en fonction du nouveau calendrier des vacances scolaires, on a décidé d’allonger le temps de demande d’agréation. Quelques propriétaires de terrains également ont été étonnés du blocage d’agréations.

A retenir encore de conseil: les modifications de périodes de congés et vacances provoquent aussi des changements. Ainsi, à Han, dorénavant, le parking sera payant autour de l’église du 15 février au 15 novembre tandis que rue Lamotte, le parking ne sera plus payant, mais on ne s’y garera pas plus de 30 minutes.