La convention avec le foot au cœur des débats du conseil communal de Floreffe

Un point de l’ordre du jour concernant les infrastructures du terrain de foot a suscité le débat. C’est que la convention avec le club de foot, pour la location desdites infrastructures, n’est toujours pas signée. Une situation inéquitable par rapport aux autres clubs de l’entité. "En 2014, une convention avait été signée, rappelle le bourgmestre, Philippe Vautard, mais suite à un recours de l’opposition Écolo-PS, la tutelle l’avait cassée."

"Cette fois, la commune a décidé de reprendre la main", lance Cédric Duquet l’échevin des sports.

Le club de foot, a connu pas mal de changements depuis quelques mois. "L’ARSE a été déclarée en faillite, confirme le bourgmestre. Et une nouvelle équipe dirigeante a créé une nouvelle ASBL baptisée Royal Football Club Floreffe, qui est présidée par J-M Scohy. Les échos sont positifs et le club semble repartir sur de bonnes bases."

D’autre part, la commune envisage de lancer un marché public pour l’occupation des infrastructures. "Le danger serait de voir un club extérieur à la commune venir occuper les installations", déplore Georges Dereau (PS).

"La tutelle nous impose de passer par un marché public", répond le bourgmestre.

La commune pourrait aussi confier la gestion des différentes infrastructures à une régie sportive communale autonome. "Nous avons reçu un avis juridique du BEP concernant la convention entre l’ASBL Centre Sportif et la commune," précise Philippe Vautard. "Elle présente des irrégularités. Deux solutions se présentent. Soit on dissout l’ASBL pour en créer une nouvelle, soit on opte pour la régie autonome."

4000€ pour la Turquie

Parmi les autres point, le conseil a voté la proposition de la majorité d’apporter une aide exceptionnelle suite au séisme survenu en Turquie et en Syrie. Avec l’approbation de l’opposition Écolo-PS, la Commune va verser 4000€ au consortium 12-12.

La Commune a répondu favorablement à un appel à candidatures "Pollec 2022", lancé à destination des Villes et Communes. L’objectif est de les soutenir dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions pour l’énergie durable et le climat. Pour les Communes, le subside régional couvre la valeur totale du coût des ressources humaines pour trois années de recrutement maximum. A Floreffe, un coordinateur de niveau A sera engagé.