Isabelle Pierard revient d’une mission humanitaire au Togo : “Une expérience de fou qui change la vie” (vidéo)

”C’est une expérience qui change la vie, qui change notre vision du monde, qui change notre cœur, qui change tout”.

Nous l’avions rencontrée il y a quelques mois. Elle était alors occupée à récolter des fonds et du matériel pour cette mission Go to Togo. Le but ? “Aménager un centre d’accueil pour les enfants dans un village au Togo.”

Isabelle n’est pas partie seule. Ils étaient 6 à prendre cette mission en charge. Sur place, ils ont retrouvé une équipe d'” Action pour demain”, une asbl active au Togo, en particulier dans les villages d’Atitekope, de Betekpo, d’Assahoun, et de Segnokopé.

Les sourires des enfants, une belle récompense pour Isabelle. © Isabelle Pierard ©© Jacques Duchateau

Trois semaines intenses

Trois semaines, c’est court pour mener à bien tous les projets : “Nous avons dû réhabiliter un centre de santé. Tout le bâtiment était assez vieillot.” Dans la salle d’accouchement, une table en bloc de béton, inclinée, couverte de carrelage. “C’est la table d’accouchement. C’est juste horrible.” Ici, les femmes mettent leurs enfants au monde dans un dénuement presque total.

Isabelle avait envie de donner de la gaieté et de la vie dans cette maternité. Elle a mis à profit ses journées de repos pour décorer les murs de grands dessins, que les enfants pourront désormais peindre à leur guise.

Outre aménager ce centre de santé, il fallait aussi réorganiser une bibliothèque, monter une salle de jeux, aménager une cantine. Les bâtiments existent mais sont sous-équipés et vétustes. “Nous, on a pu peindre les bâtiments, distribuer les objets et le matériel récoltés. Aménager la cantine avec des tables et des bancs, parce que les enfants mangeaient par terre.”

Isabelle n'est pas partie seule au Togo. Elle faisait partie de la mission "Go to Togo". © Action pour demain. ©© Jacques Duchateau

Action pour demain a un plan bien établi, un programme pour continuer et pérenniser ce qui a été fait. “D’autres bénévoles vont venir pour faire avancer les projets.”

”Ce que je retiens de cette expérience, c’est que j’ai pu apporter énormément et aussi recevoir beaucoup de sourires. On voit bien que l’on va changer leur quotidien, leurs journées. On essaie aussi de leur apporter un repas équilibré par semaine, rien que ça, c’est assez prenant.” L’émotion est intense à l’évocation de ces souvenirs, encore frais dans sa mémoire.

”Ça change une vie, on a tout là où on est. Là-bas, ils n’ont rien mais ils sont tout le temps avec le sourire. Il n’y a pas de place pour les futilités, juste l’essentiel.”

Cette mission humanitaire au Togo a bouleversé la jeune femme. © Isabelle Pierard. ©© Jacques Duchateau

Ça pourri ou ça pourra

Il y a une petite expression qui a marqué Isabelle : “Ça pourri ou ça pourra. On répond toujours ça pourra, parce que clairement, on va y arriver. Tout est toujours positif.” Une attitude positive qu’elle voudrait désormais transmettre à son entourage. Parce qu’après cette première mission, Isabelle n’a qu’une envie : “Y retourner, avec mon fils Arthur, qui a 12 ans. Là-bas, à partir de 4 ans, les enfants nous aident déjà à travailler.” Pour Arthur, ce serait certainement une école de vie extraordinaire.