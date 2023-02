Houyet: quatre projets citoyens

Le PCDR, c’est donner la possibilité aux citoyens de mettre leur talent au service de la collectivité. Cette année, la Commune a imaginé un nouveau système visant le même but. Un appel à projets a été lancé. Les habitants étaient invités à proposer un projet qu’ils voudraient voir réalisé afin d’apporter un plus à la communauté. Un budget total de 20 000 € a été dégagé. Lors du lancement de l’opération de développement rural, les résultats ont été dévoilés. Quatre projets ont été primés: la création d’un parcours santé le long du RAVeL, la restauration de la fontaine de Hulsonniaux, la rénovation de l’accès à la passerelle de Houyet et l’aménagement de la Halte des Marmozets de Ciergnon. Chaque projet obtient une enveloppe de 5 000€. Dans certains cas, ceci ne permettra pas nécessairement au projet d’aboutir. Le financement donnera un bon coup de pouce.