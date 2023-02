Hamois: un troisième livre sur 14-18

Les années 1917, tournant de la guerre et 1918 , l’offensive libératrice sont sorties aussi maintenant de presses sous forme d’un troisième livre, fort de 400 pages, préfacées par le professeur Francis Balace. On peut l’acheter pour la somme de 30 €.

Un livre dédié à quatre membres de la Maison de la Mémoire, décédés, entre 2018 et 2021: Luc Jadot, le bourgmestre-fondateur de la Maison de la Mémoire ; Joseph Clette, photographe et informaticien pour la Maison ; Jean-Marie Gillet, membre fondateur et ancien président de la Maison, ancien professeur du collège Notre-Dame de la Paix, à Erpent et Benoît Guilleaume, romaniste, spécialiste des langues française et wallonne, ancien professeur et directeur de l’enseignement général de l’Institut St-Joseph, de Ciney, habitant Natoye.

Il a été écrit par trois de ces défunts: MM. Jadot, Gillet et Clette ainsi que par MM. Alain Piette et Jacques de cartier d’Yves, l’actuel président de la Maison de la Mémoire, deux chevilles ouvrières.

Ce troisième volume est abondamment illustré, à la fois sur base des expositions et par pas mal d’autres documents historiques. Le tout divisé, pour 1917, en 40 petits chapitres évoquant les discours lus lors de l’exposition, l’aviation des différents alliés, les armements, les batailles, etc. Et, pour 2018, en autant de courts chapitres, il est question, notamment, de la cavalerie, de la gendarmerie de l’époque, de la grippe espagnole, des différents fronts, de l’armée américaine, en 1918, etc. Bref, il y a de quoi lire et apprécier le travail.

On peut se procurer ce livre, à Hamois, à l’Office du tourisme, chaussée de Liége, chez Esprit de campagne, sur la même chaussée, à l’entrée du village et à la Maison du tourisme de Condroz-Famenne, place Monseu, à Ciney.