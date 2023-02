Bioul (Anhée) : back to the seventies avec le théâtre du Cartable

En tout, neuf comédiens monteront sur les planches, dont le metteur en scène lui-même. "On est allé chercher des textes d’auteurs, de Julos Beaucarne, Raymond Devos, Roland Magdane, de quelques humoristes de l’époque, qu’on a retravaillés. Les gens ne vont peut-être même pas les reconnaître. On a aussi écrit de nouvelles choses. On proposera également des chansons, en français et en anglais, de Kung Fu Fighting à des titres de Sheila ou Patrick Juvet. Ça partira dans tous les sens."

Le spectacle tout public, en mode cabaret, est composé de deux parties d’une heure environ. "Même les plus petits, pour autant qu’ils tiennent assis, y trouveront leur compte. Car les tableaux sont très visuels et colorés, ça bouge. L’ambiance sera familiale."

À partir de vinyles

Les décors seront composés d’éléments d’époque: mobilier, affiches de cinéma, posters de spectacles d’humoristes, pochettes vinyles. "Toutes les chansons diffusées le seront à partir de platines. On ne passera que des vinyles. Il y aura aussi du chant direct, accompagné par un synthétiseur. On aura également deux chorales sur scène à un moment donné et un peu d’impro. Ce sont des années tellement riches qu’on ne peut pas tout balayer."

À l’origine, le théâtre du Cartable était une troupe composée d’enseignants de l’école de Bioul. Elle avait été fondée lors d’un festival médiéval en 1989. Aujourd’hui, de l’équipe d’origine, il ne reste que Jean-Luc Elias. "On brasse des comédiens d’un peu partout. De Philippeville, d’Hamois, etc. Mais la troupe reste intergénérationnelle. " Actuellement, pour la compagnie, c’est le stress des dernières mises au point. Les ultimes répétitions s’organisent. "On verra comment le public va réagir car il y a aussi un peu d’interactions. Mais on ne peut pas tout dévoiler", termine, amusé, Jean-Luc Elias.

Life 70’s, par la compagnie du Cartable à la maison de la ruralité de Bioul, les vendredi et samedi 17 et 18 mars à 20 h, dimanche 19 mars à 15h. Avec Mélissa Beauraing, Aurélie Dautrive, Jean-Luc Elias, Corinne Lambert, Danièle Lebeau, Guy Lorent, Paule Quevrain, Françoise Hancq et Denis Warnon. Infos: 0486/79.05.61, jeanlucelias@live.be. Réservations: BE11 35002412 6548, communication: nom, nombre de places et date du spectacle. Prévente (jusqu’au 15/03) 8€/adulte, 5€/enfant (6-12 ans). 10€ sur place (7€/enfant).