Rochefort: coup de couteau en centre d’accueil

Vers 20 h 30, mercredi 22 février, un fait divers a secoué une ancienne école primaire famennoise. Ce bâtiment a été reconverti il y a un peu plus de deux ans en centre d’accueil et de soutien des candidats réfugiés et transmigrants, ces personnes en transit sur le sol belge, à la recherche de jours meilleurs en Angleterre.