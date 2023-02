Permis refusé pour le lotissement de Waret-la-Chaussée

Les Waretois n’en veulent pas, et visiblement le collège communal non plus. Les autorités éghezéennes ont statué contre l’octroi d’un permis d’urbanisme au promoteur Zest RED. La société nivelloise entend construire un lotissement d’une quarantaine de maisons sur une surface de 3,4 hectares à Waret-la-Chaussée, entre la rue de la Croisette et la route de Champion.