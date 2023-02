Onhaye: Des stages bien réussis au complexe de Miavoye

La proposition des stages envoyée aux parents était particulièrement alléchante. Le programme de 5 jours en prévoyait huit, soit quatre pour la matinée et autant pour l’après-midi. L’organisateur a été forcé de dédoubler les stages des 5-7 ans. Ce qui a fait le succès de cette semaine, c’est aussi le fait que les encadrants étaient de valeur. Que proposaient-ils ? Des accueillantes scolaires d’Hastière proposaient du minisport et des contes et aventures, pour les 3-5 ans. Chaque après-midi, les enfants ont vécu des aventures sensorielles qui ont mené à la confection de déguisements, une belle occasion pour cette période de carnaval. Le congé appelé congé de détente conservait ainsi son nom de congé de carnaval. L’animateur, l e lundi du bouffon, un réel artiste de cirque, proposait cirque et arts de rue aux enfants de 5-7 ans le matin et créatif carnaval, l’après-midi. Les enfants ont pu cuisiner un goûter qui a été dégusté à l’occasion de la boum du carnaval en clôture de la semaine. Des 8-12 ans, quant à eux, ont aimé, le matin l’acrodanse, un mélange de danse et de gymnastique proposé par l’ASBL Sylphide emmenée par Garance Mattard. D’autres ont pu découvrir les arts martiaux Aikido, karate et Tai chi chuan que proposait M. Richir, d’Hastière.

L’après-midi, des demoiselles, surtout, se sont adonnées à la couture, avec Made by Do Na, de Lisogne. Macrame, tricotin, Punch needle, pompons et attrape-rêve n’ont plus de secrets pour elles. Parallèlement à ce groupe, un autre groupe s’adonnait à la découverte d’une dizaine de sports. Ils ont aussi connu une animation de sécurité routière.

Le spectacle de fin de stage a montré combien les enfants avaient vécu des jours joyeux et appris pas mal de choses. Ont ainsi été découverts des as du hula-hoop et des arts martiaux et de divers autres arts de rue, par exemple.

D’ores et déjà, on annonce que le complexe de Miavoye, qui accueille en général 24 clubs de sports, vivra entre le 2 et le 4 mai, d 'autres stages, à l’occasion des vacances de Pâques et trois semaines de détente pendant les grandes vacances, du 31 juillet au 4 août, du 14 au 21 août et du 18 au 25 août.

Infos: s’adresser au 082/689455.