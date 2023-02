Bouge: l'hiver chassé dans la bonne humeur en un rite millénaire (photos et vidéo)

Le bûcher n’a guère mis de temps à s’embraser. ©EdA-Vincent Lorent

Une coutume synonyme de réjouissances et de bonne humeur, comme le grand feu devait l’être dès ses origines. Il marquait la fin des veillées pendant les mois les plus sombres de l’année, avec un évident côté libérateur. En outre, dans un monde très agraire, on lui prêtait le pouvoir d’assurer des récoltes généreuses, ou encore de protéger des incendies. Si, de nos jours, ces croyances passent au second plan, l’esprit de fête pour le retour du printemps est intact.

8 000 fagots

La nuit n’est pas encore tout à fait tombée lorsque le cortège s’ébranle de la salle Phénix, sous la conduite, pour la 50e année, du "bataillon des Canaris", surnom des volontaires namurois de la Révolution belge (lire l’encadré). Ils emmènent la dizaine de groupes folkloriques et gastronomiques invités, accompagnés par la musique de la Fanfare royale Sainte-Cécile de Rhisnes. Ils rejoignent d’abord l’église pour une halte, avant de se diriger, sous une foule de plus en plus dense, vers la prairie où se dresse l’imposant bûcher.

"Sa hauteur est de 10 mètres, détaille Amaury Christophe, secrétaire de la Confrérie. Il est composé uniquement de fagots de sapins – 8 000 ! -, de résineux provenant de particuliers ou récoltés par la Ville de Namur après les fêtes. On a commencé à monter le bûcher dès la mi-octobre, les week-ends." Pas n’importe comment: "Il comporte une cheminée centrale. Le jour même, on ajoute paille et fagots bien secs. De cette façon le bûcher s’enflamme toujours", assure le secrétaire.

(copyright: Vincent LORENT 26/02/2023, grand feu de bouge ©(Copyright: Vincent LORENT )

Malheureux héros du jour, Bonhomme hiver est hissé au sommet par quatre bourreaux entraînés. Son exécution n’est pas pour tout de suite. Car comme le veut la tradition, six autres bûchers des villages et hameaux voisins, à Erpent Val, Cortils, Sorbiers et Bois-Williame et, enfin, à la Citadelle de Namur. Bouge est le septième, un chiffre sacré appliqué au grand feu: celui qui verra les sept feux à la fois n’a pas à redouter "les grimaciers et les sorcières", dit-on…

Superbe feu d’artifice

Dans la vallée de la Sambre particulièrement belle, les six bûchers s’illuminent un à un, signalés par un feu d’artifice. Avec, en point d’orgue, celui de Bouge, particulièrement impressionnant. L’exécution peut avoir lieu… Au pied du bûcher, l’émotion est très présente lors de l’allumage: cet honneur revient, cette année, aux familles de deux membres de la confrérie récemment décédés (lire par ailleurs). Premières lueurs, premiers crépitements. Il ne faut guère plus de quelques minutes pour que, comme promis, le bûcher s’embrase rapidement. Les visages souriants s’illuminent, dans les cris de joie, sous les airs de musique des groupes qui entourent la prairie.

L’hiver est symboliquement chassé pour cette année. Encore un peu de patience pour qu’il le soit aussi météorologiquement.

Une dizaine de groupes folkloriques, mais aussi gastronomiques, ont participé aux festivités, notamment les échasseurs. ©EdA-Vincent Lorent

La 50e ouverture du bataillon des Canaris

Le bataillon des Canaris fêtera également ses 50 ans d’existence, mais en 2024. ©ÉdA 60491296220 – B.W.

C’est au bataillon des Canaris que revient l’honneur d’ouvrir le cortège du grand feu de Bouge. Une mission que ce groupe de reconstitution des volontaires namurois de la révolution de 1790 s’est vu confier dès 1973, peu après la création du groupe. "C’était la première manifestation folklorique à laquelle nous participions", se souvient le commandant Emmanuel Fivet, membre fondateur. À l’époque, le cortège démarrait du Moulin à Vent pour arriver à la rue de l’Institut.

De purement folklorique, le groupe s’est progressivement orienté vers la reconstitution. Il compte une quinzaine de membres passionnés, peaufinant leurs costumes et leurs équipements. Pas sans rapport avec le grand feu… "Pour les 40 ans du bataillon, alors qu’on débutait dans la reconstitution, on avait décidé de participer à une marche à Falmignoul. Pour nous y préparer, on a fait la marche Adeps de 10 km organisée dans le cadre du grand feu… en uniforme."

Créé en 1972, le bataillon des canaris fêtera ses 50 ans l’an prochain, le Covid ayant contrarié le timing. "On fera une grande fête XVIIIe, avec des volets militaire et civil. On s’y prépare", confie le commandant Fivet.

Le grand feu avait permis à Bruno de s'intégrer

L’allumage du bûcher a été confié aux familles de Bruno Rigotti et Marcel Henry, deux membres de la confrérie décédés. ©ÉdA-Vincent Lorent

La tradition des grands feux veut que la mise à feu du bûcher soit réservée au dernier marié de l’année ou à une personne qu’on veut mettre à l’honneur. Cette année, c’est un hommage à deux de ses fidèles membres, récemment décédés, que la Confrérie royale du grand feu traditionnel de Bouge a voulu rendre: Bruno Rigotti et Marcel Henry.

"C’est vraiment un honneur, commente avec émotion la fille de Bruno Rigotti, Christine. Papa est décédé à l’âge de 90 ans le 12 décembre. Il était membre de la confrérie depuis 60 ans. Il a donné de sa personne pour le grand feu." Un engagement qu’il avait pris alors qu’il était depuis peu en Belgique. "Pour lui, le grand feu a été une façon de s’intégrer. Et il a été très bien accueilli", confie sa fille.

Avec son frère, Jean-Pierre, Christine met, elle aussi, la main à la pâte pour le grand feu auquel elle assiste depuis sa tendre enfance. Si on lui proposait de prendre la succession de son papa au sein de la confrérie si on la lui propose ? "Ça demande réflexion", sourit-elle.

Succès pour le blind test

En marge du grand feu, la Confrérie avait décidé, cette année, d’organiser un blind test qui a eu lieu samedi soir. "On a imaginé cela pour remplacer le concours de déguisements habituel où le nombre d’inscrits diminuait sans cesse", explique Amaury Christophe. Le blind-test couvrait une vaste période allant des années 60 à nos jours. Il a remporté un joli succès: une centaine de participants s’y étaient inscrits. Les trois premières équipes sont reparties avec des paniers garnis et des bouteilles de vin.