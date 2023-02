Yvoir: des travaux pour rouvrir la route du Bocq... en avril?

En cause, la chute d’un rocher de plusieurs centaines de kilos, sur celle que l’on appelle la route du Bocq, dans la vallée du même nom et le long de cette rivière. Prudence. D’autant qu’il s’est avéré qu’un deuxième endroit était problématique. Mais le principal souci concerne bel et bien le tronçon d’où un sacré caillou a dévalé, d’autres risquant de le faire, une arête rocheuse étant fissurée sur une centaine de mètres. C ‘est ce qu’a révélé le rapport commandité par les autorités locales à un bureau d’études. Le risque: que des rochers pouvant aller jusqu’à trois tonnes s’écrasent en contrebas de la colline.

Des filets, sur une centaine de mètres

La fermeture de la chaussée se justifiait. Mais ça dure, cela impose de grands détours non seulement aux automobilistes, mais aussi aux chauffeurs de bus des TEC, qui desservent notamment les centres pour demandeurs d’asile de la rue du Redeau, désormais situés dans un cul-de-sac. La route, côté Yvoir, est barrée à cet endroit.

La Commune est propriétaire tant de la voirie que des bois "à risque". De ce côté, nous dit le bourgmestre Patrick Evrard, l’espoir est d’avoir une solution printanière. Le cahier des charges pour des travaux de consolidation, commandé au bureau d’étude qui a analysé les risques, n’est arrivé qu’il y a peu. Il sera soumis au vote du conseil communal ce lundi.

La suite ? Il faudra lancer un appel d’offres, en espérant que des soumissionnaires se manifestent et puissent entamer le chantier rapidement.

Dans le meilleur des scénarios, ce serait au mois d’avril. Pour combien de temps ? Pas de réponse précise à ce stade. Mais il faut savoir que l’endroit le plus problématique nécessite la pose de filets de protection, en métal. Ils ne seront pas attachés à la barre rocheuse qui surplombe la route, elle n’est pas assez stable. Donc, on va installer des filets verticalement, en bord de route, soutenus par des piliers. Ces espèces de "goals" géants arrêteront les pierres qui dévalent. Un système comme on en voit beaucoup à la montagne.

Tout cela a évidemment un coût, pour la Commune d’Yvoir: environ 200 000 €.