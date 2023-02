Ohey : quel partage pour la voirie entre usagers ?

Depuis son intervention, le citoyen constate que la situation ne s’est pas améliorée. Que du contraire. En comparaison avec les localités de Modave, Marchin et Huy qu’il traverse, Ohey reste le mauvais élève. Et de citer à titre d’exemples: la rue de l’Orgalisse ou encore le chemin des Comognes, itinéraire prisé par les quads. Sans jeter la pierre aux agriculteurs, le citoyen a décidé d’user de son droit d’interpellation, "non pas uniquement dans mon unique intérêt mais au nom de la collectivité."

Selon lui, de nombreux chemins qui existaient auparavant ont été annexés et privent les usagers faibles de pouvoir encore en profiter que ce soit dans une démarche touristique ou pour se rendre au travail. Trois questions sont désormais sur la table: qu’en est-il d’un maillage en site propre ? Quid d’une mobilité sécurisée et diversifiée ? Enfin, quelles sont les possibilités de développer une mobilité douce ? "Si les infrastructures s’améliorent, les mentalités évolueront aussi", indique le cycliste.

Sur ce point, l’échevine de la mobilité, Marielle Lambotte, rappelle les différents projets menés à Ohey mais aussi dans le cadre de dossiers supra communaux. "Pour ce qui est du maillage, 47 km de sentiers et chemins sont entretenus par l’agent engagé à cet effet. Mais, au vu du travail, il y a une priorisation des travaux." Autre outil bientôt opérationnel: le ViciGAL ou encore le réseau points-noeuds dont le balisage est programmé cette année.

Du temps, de l’argent

Pour étoffer son offre, la Commune s’appuie sur la politique régionale et ses appels à projets. Ohey a rentré une fiche pour la rue de Nalamont dans le cadre du Pimaci (Plan d’investissement de mobilité active communal et intermodalité). À noter aussi pour ce qui est de la mobilité douce, les transports publics sont aussi à l’étude via notamment l’Organe de consultation de Bassin de mobilité de la Région avec, notamment, les liaisons vers Huy et Namur.

Enfin, Ohey et les autres Communes impliquées dans le futur parc naturel Cœur de Condroz devraient, dans le cadre du programme Leader, remettre une fiche-projet articulée autour d’un plan intercommunal de mobilité.