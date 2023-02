Doische: adhérer au programme Pollec pour le climat

Après avoir pris connaissance de l’approbation du budget communal par la tutelle, les élus ont ratifié, jeudi soir, l’engagement de la Commune dans l’appel à candidature Pollec 2022. Le but est d’inciter les pouvoirs locaux à engager un coordinateur en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre un plan d’action en faveur des énergies durables et du climat. Ce programme fonctionne sur base de l’engagement volontaire des communes à atteindre et dépasser les objectifs européens de réductions d’émissions de CO2 à travers les mesures d’efficacité énergétique et de développement d’énergie renouvelable. Les nouveaux objectifs visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de – 55% en 2030 et de s’engager à atteindre la neutralité en carbone en 2050.