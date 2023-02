Ciney: le grand retour de l'Eurodyssée

Programme chargé

Thème de cette année, après pas mal d’autres: le carnaval. Dimanche, les enseignants sont allés à Binche, rencontrer avec joie des anciens du comité local. On a rappelé pas mal de souvenirs. Quant aux enfants, ils étaient tous en familles. Lundi, grand départ de quelques cars vers les Fagnes: Stavelot, découverte du circuit de Francorchamps et visite de l’abbaye. Pendant leur séjour, les hôtes sont aussi allés à la découverte de Bruxelles, entre autres faire une photo devant "le" monument de l’expo 1958, l’Atomium, et visiter le musée Magritte. Le premier jour de cette manifestation européenne, les visiteurs, avec leurs hôtes, ont par ailleurs participé à un jeu dans Ciney. Mercredi et jeudi, ils étaient à fond dans le thème en présentant les carnavals de leurs pays et en réalisant des masques avec les enseignants, allant même jusqu’à organiser un petit cortège carnavalesque sur le territoire de l’école. Autre activité, un blind test, réunissant tout le monde. Du côté grec, on a appris aux autres pays à danser les danses folkloriques du pays.

Une semaine à ce rythme, c’est trop court mais, néanmoins, c’est très fatigant tant pour les jeunes que les profs. On a vécu des journées denses. Les enseignants ont logé hors école, dans un gîte. L’histoire ne dit pas s’il y a eu grand repos ou petits chahuts, en rentrant à des heures où les chemins n’étaient plus éclairés.